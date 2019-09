City Park Poznań – wypadek w restauracji. Ciężko poparzona kelnerka. Firma wydała oświadczenie

City Park Poznań – wypadek w restauracji "Whisky Bar 88". W wypadku ranne zostały cztery osoby. Jedna z kelnerek ma poparzone 80 proc. powierzchni ciała i walczy o życie. Restauracja wydała oświadczenie, w którym dementuje niektóre informacje.

Wcześniej informowano, że do tragedii doszło przy obsłudze kominka na biopaliwo, który raptownie wybuchł. Straż pożarna w rozmowie z "Głosem Wielkopolskim" wyjaśnia, że "wybuch to takie kolokwialne określenie, a zapalił się po prostu pojemnik z paliwem do kominków". Potwierdzono, że doszło do tego wewnątrz lokalu.