Cisza, spokój i dwór z piękną historią

- Ogromny wysiłek - mówi Wirtualnej Polsce Agnieszka Adamczyk, która wraz z mężem postanowiła odbudować dwór. - Uważałam, że warto zrobić to dla naszego kraju, aby ratować dziedzictwo kulturowe. Szczególnie, że architekt jest wybitny. Nie ma wprawdzie potwierdzenia w dokumentacji, która zniknęła gdzieś na przełomie różnych wojen, ale architektem był prawdopodobnie Jakub Kubicki. To on stał za przebudową Belwederu czy Arkad Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie, stąd uważałam, że warto zająć się tym obiektem. To było dla mnie najważniejsze - dodaje.