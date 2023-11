Cieszył się z nagrody 2 mld dol. Trochę za wcześnie. Kto naprawdę kupił los?

Edwin Castro wygrał 2,04 miliarda dolarów w listopadzie ubiegłego roku. Kilka miesięcy później Jose Rivera wystąpił z roszczeniami. Mężczyzna uważa, że to właśnie on kupił drogocenny los. Następnie miał go ukraść właściciel lokalu, od którego wynajmował go Riviera. Potem kupon w bliżej nieokreślony sposób trafił w ręce Edwina Castro - twierdzi.