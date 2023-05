Ciepło na południu Polski. Ale trzeba przygotować parasole

Jak powiedziała PAP Dorota Pacocha z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, suma opadów na południu Podkarpacia i Małopolski wyniesie do 10 litrów deszczu na metr kwadratowych. Tam do późnych godzin popołudniowych obowiązywać ma wydane we wtorek ostrzeżenie przed intensywnymi opadami deszczu.