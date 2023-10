Ciepło, choć wietrznie. IMGW wydał alerty pogodowe

W środę i czwartek aura w całym kraju będzie chłodniejsza. Niemal wszędzie przewiduje się pochmurność i opady deszczu. Na Suwalszczyźnie jest możliwość deszczu ze śniegiem. Maksymalna temperatura w środę wyniesie od 6-8 st. C na północy kraju do 12-14 st. C w centrum i na południu. W czwartek natomiast, najwyższa temperatura wyniesie od 10 st. C na północy do 15 st. C na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu porywisty. Kierunek wiatru to zachodni, stopniowo skręcający na południowo-zachodni i południowy.