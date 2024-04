Ciekawa oferta pracy. 60 dni bez wychodzenia z łóżka

Kto może dołączy do projektu?

Jak wyjaśniają naukowcy, do pracy w łóżku mogą zgłaszać się osoby w wieku od 24 do 55 lat, o wzroście od 1,53 do 1,90 m oraz odpowiedniej wadze. BMI kandydata musi wynosić od 18 do 30. Chętni muszą także cieszyć się dobrym zdrowiem, nie palić tytoniu i dobrze znać język niemiecki.