Cichocki po spotkaniu w Izraelu: rozpoczęliśmy dialog

Rozpoczęliśmy dialog merytoryczny i mam nadzieję, że zakończyliśmy wzajemne, emocjonalne oskarżenia, których w ostatnich tygodniach byliśmy świadkami - powiedział wiceszef MSZ Bartosz Cichocki po spotkaniu ze stroną izraelską dot. ustawy o IPN.

- To spotkanie pozwoliło nam wczoraj w sposób stanowczy zwrócić uwagę na niedopuszczalność wielu sformułowań, które padły, które świadczą o uprzedzeniu, wręcz agresji do Polaków, braku zrozumienia naszej wrażliwości, naszej traumy z okresu II wojny światowej - stwierdził Cichocki.

- Byliśmy świadkami uprzedzeń, braku wiedzy, braku szacunku w stosunku do Polski, w stosunku do polskiej historii - stwierdził minister. Dodał, że czwartkowe spotkanie zespołów dało też okazję do szczegółowych odpowiedzi na pytania o działanie w praktyce ustawy o IPN.