Ciche godziny w Netto – nowa inicjatywa z myślą o osobach neuroróżnorodnych

Osoby neuroróżnorodne, w tym te w spektrum autyzmu, cechuje odmienna percepcja otaczającego świata, co przekłada się na ich zwiększoną wrażliwość na bodźce. Trudnością może być na przykład duże natężenie dźwięków w otoczeniu. Z myślą o osobach neuroróżnorodnych we wszystkich sklepach Netto wprowadzone zostaną ciche godziny, obowiązujące w środy od 8 do 10 i 18 do 20 oraz w piątki od 8 do 10.