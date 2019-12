Cibórz. Tragiczny wypadek, samochód wpadł do wody. Nowe informacje

Cibórz. Nowe informacje ws. tragicznego wypadku. Pojawiły się wątpliwości wokół barierek, w które miało uderzyć auto. Sprawę bada prokuratura.

Dwie kobiety i trzech mężczyzn nie przeżyło wypadku , do którego doszło przed godziną 6:00 na odcinku drogi Cibórz-Skąpe w powiecie świebodzińskim. Audi A4 wpadło do rozlewiska.

Jak ustalił reporter WP Tomasz Molga, ofiary to nowozatrudnieni pracownicy sklepu Dino, którzy jechali na poranną zmianę do pracy. - W gminie wszyscy żyliśmy już przygotowaniami do świąt. Nagle wszystko to się wali. Wielka tragedia, zginęły młode, niezwykle sympatyczne osoby, znałem je z widzenia. Jesteśmy w szoku - powiedział nam Zbigniew Woch, wójt gminy Skąpe.