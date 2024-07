Ciało przy szkole to Jacek Jaworek? Badania DNA potwierdzą

Do odnalezienia zwłok doszło około godz. 6 rano na terenie rekreacyjnym w pobliżu szkoły w Dąbrowie Zielonej w powiecie częstochowskim. To zaledwie pięć kilometrów od wsi Borowce, gdzie trzy lata temu doszło do potrójnego zabójstwa, w związku z którym poszukiwany jest Jacek Jaworek.