Ciało na granicy z Białorusią. Straż graniczna: to prowokacja

Straż graniczna, dzięki zamontowanym kamerom na granicy z Białorusią, monitoruje na bieżąco to, co tam się dzieje. Zarejestrowała ostatnio jak białoruskie służby przez kilka godzin przygotowywały prowokację: podrzuciły ciało na granicy, by później stwierdzić, że na teren ich kraju przerzucili je Polacy.