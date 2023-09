Ciało kobiety przy drodze. Po 36 latach rozwikłali tajemnicę czapki

Z czapki pobrano ślad DNA, który w 2017 roku trafił do policyjnej bazy danych. W 2021 roku policjanci zatrzymali do kontroli kierującego skuterem 60-letniego mężczyznę. Był pijany. Policjanci pobrali od niego wymaz do badań genetycznych oraz odciski palców. Uzyskany w ten sposób profil DNA trafił do policyjnej bazy. "Po kilku miesiącach okazało się, że jest on zgodny z profilem uzyskanym z dowodowej czapki" - informuje nadkom. Andrzej Fijołek.