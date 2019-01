Ciało Elżbiety odnaleźli przyjaciele. Znamy kulisy brutalnego zabójstwa w Irlandii

Trąbili, ale nikt nie wychodził. Dzwonili, ale nikt nie odbierał. Żaluzje w oknach były opuszczone, a z mieszkania wydobywało się wycie psa. Poznaliśmy kulisy brutalnego zabójstwa Polki w Irlandii. Elżbietę P. odnalazła w jej domu przyjaciółka z synem. Byli umówieni na zakupy.

- To, co się wydarzyło, zszokowało wszystkich mieszkających w Ardee. To była porządna, lubiana kobieta - mówi Wirtualnej Polsce osoba z lokalnej społeczności. Ze względu na dobro śledztwa nie ujawniamy jej danych. Nasz rozmówca zna szczegóły z dnia, kiedy doszło do zabójstwa 57-letniej Polki, Elżbiety P.