Ciąg dalszy zamieszania z Polskim Ładem. Najpierw zwroty, teraz mniejsze pensje

"Cześć. Jestem młodym funkcjonariuszem. Pracuje od 4 stycznia 2021 r. Moja pensja to 3319 zł z małymi groszami plus 35 zł za dojazd do miejsca pracy. W styczniu moja pensja urosła "aż" o 74 zł, gdzie większość moich kolegów była stratna o 300-500 zł. Dziś moja wypłata jest o 200 zł niższa niż zwykle. Ale bardziej stawiam na to, że miałem przymusową izolację. Dowiaduję się od moich kolegów, że ich pensja też spadła o kilka stów, mimo iż w styczniu otrzymali wyrównanie za to, że zabrali ze styczniowej wypłaty. Teraz znowu będzie wyrównanie? Jestem zbyt świeży, by to zrozumieć. Ale moi doświadczeni koledzy już tego nie rozumieją" - pisze na forum internetowym strażników więziennych jeden z funkcjonariuszy.