Chwile grozy. Śmiertelnie niebezpieczny "prezent" pod choinką

To był z pewnością niecodzienny i niezapomniany "prezent" pod drzewkiem bożonarodzeniowym. Pewna rodzina mieszkająca w Queensburgh w Południowej Afryce znalazła pod choinką długiego na około dwa metry i jadowitego węża, czarną mambę. Zwierzę przez jakiś czas wiło się wokół drzewka w górę i w dół, by potem czmychnąć za stojący na podłodze przy ścianie głośnik. Tam też znajdowało się, gdy do akcji wkroczył doświadczony łowca węży, Nick Evans.