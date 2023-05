Chwile grozy na pokładzie. Pasażer otworzył drzwi w trakcie lotu

Na pokładzie samolotu Airbus A321 ze 194 pasażerami należącym do Asiana Airlines na pokładzie doszło do wstrząsającej sytuacji. W maszynie podczas lądowania w Daegu doszło do otwarcia drzwi. Jeden z pasażerów miał pociągnąć za dźwignię na drzwiach na 3 minuty przed lądowaniem.