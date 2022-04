Chwile grozy na lotnisku. Samolot DHL złamał się podczas lądowania

Do katastrofy na międzynarodowym lotnisku Juan Santamaria na Kostaryce doszło w czwartek ok. godz. 10 lokalnego czasu (ok. 18 polskiego czasu - przyp. red.). Pilot Boeinga 757-200, należącego do firmy DHL, który chwilę wcześniej wystartował z tego portu lotniczego, zgłosił awarię techniczną. Musiał lądować awaryjnie.