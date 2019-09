Chuligani jechali na ustawkę. Tłumaczyli policji, że zabłądzili

Grupy pseudokibiców Świtu Nowy Dwór Mazowiecki i RKS Radomsko planowały starcie przed meczem obu drużyn w Radomsku. Kiedy chuligani zorientowali się, że są śledzeni przez policję, najpierw ukryli się w zaroślach, a następnie zaczęli uciekać autami. Ostatecznie zostali zatrzymani.

Około godz. 14 policjanci dostrzegli grupę młodych mężczyzn ukrywających się w zaroślach przy trasie DK1 na wysokości miejscowości Dobryszyce (woj. łódzkie). Na widok funkcjonariuszy chuligani wsiedli do samochodów i zaczęli uciekać.

Ostatecznie policjanci zatrzymali kibiców we wsi Malutkie (woj. łódzkie). Czterema autami podróżowało 19 mężczyzn. Deklarowali, że są kibicami Świtu Nowy Dwór Mazowiecki oraz Legii Warszawa.

W samochodach chuliganów znaleziono sprzęt do walki, m.in. rękawice MMA. Mężczyźni nie potrafili wytłumaczyć, do czego miały im posłużyć. Powiedzieli tylko policjantom, że "zabłądzili w drodze na mecz do Radomska".