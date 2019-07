Chorwacja. Pojechał z rodziną na wakacje, przepraszał za rodaków

To miały być cudowne wakacje w Chorwacji. Plaża, morze... i jeden szczegół, który rodzinę pana Leszka wprawił w osłupienie. "J***ć Hajduk", "Torcida Omiš to c***e" - takie napisy przywitały naszego czytelnika. O całym zdarzeniu opowiedział redakcji Dziejesię.

Pan Leszek wraz z rodziną wybrał się na wczasy do Chorwacji .

Chorwacja. "Przystanek cały w wulgaryzmach"

"Jechaliśmy przez Dalmację. To dokłądnie było w okolicach miejscowości Omiš. Może jakieś 30 kilometrów od Makarskie j. Jedziemy, a tu nagle widzimy polskie słowa" - tłumaczył mężczyzna.

Jak dodał, w pierwszej chwili nie dowierzał w to, co zobaczył. "Chorwacja Przystanek cały w wulgaryzmach. Po polsku. Wstyd" - podkreślił czytelnik WP.

Chorwacja. "Przepraszałem gospodarzy"

Na zdjęciach przesłanych przez pana Leszka do redakcji Dziejesię widzimy obraźliwe hasła, adresowane po polsku w stosunku do chorwackiego klubu Hajduk Split. "J****ć Hajduk", "Torcida Omiš to ch****e" - właśnie takie wulgaryzmy znajdowały się na ścianach jednego z chorwackich przystanków autobusowych.