Chore żarty hakera? Włamał się i korzysta z konta zamordowanej nastolatki z Rybnika

Kiedy Alicja długo nie wracała z urodzin koleżanki z centrum Rybnika, jej mama zaczęła się niepokoić. Niestety, okazało się, że 17-latka nie żyje. Jej ciało odkrył następnego dnia przypadkowy przechodzień. Krótko po tragedii ktoś włamał się na Facebooka zmarłej.

Nastolatka na szyi miała ślady duszenia i ranę głowy. Podejrzanym o jej zamordowanie jest 20-letni Adrian P., którego poznała na dyskotece. Był bratem jej koleżanki. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa, za co grozi mu dożywocie.

Znajomi zmarłej, którzy sprawdzali do tej pory dawny profil Alicji oburzeni komentują całą sytuację.

„Nawet jak masz jej telefon. Powiedz... Dlaczego tak robisz? Mogłeś reset telefonu zrobić. Wziąć chociażby ten telefon dla siebie.. A tak robisz takie rzeczy... Pytanie brzmi, po co? Po co kur…?! Daje ci to radość? Poczucie w centrum uwagi??!! Koleś ogarnij się” pisze jeden z internautów.