Chojnice: stuletnie lipy mają iść pod topór. Protestują pszczelarze i mieszkańcy

Prawie dwa lata temu nawałnica spustoszyła powiat chojnicki. Wichura powaliła tysiące drzew, m.in. w pobliskim Rytlu. Ocalała jednak aleja stuletnich lip w samych Chojnicach. Teraz mają pójść pod topór. Powód? Tam gdzie rosną, ma powstać ścieżka rowerowa.

Rząd prawie 40 stuletnich lip oddziela drogę od bocznicy kolejowej przy ul. Towarowej w Chojnicach. Daje cień i pochłania zanieczyszczenia powietrza. Stare lipy są też źródłem cennego nektaru dla pszczół. Nic dziwnego, że pomysł ich wycięcia nie podoba się nie tylko mieszkańcom miast, ale i pszczelarzom. Ci ostatni zwrócili się do burmistrza Chojnic, by drzew nie wycinał.

Z podobnym apelem, w imieniu własnym i mieszkańców miasta, wystąpił do burmistrza również miejski radny Bartosz Bluma. - Wierzę że zdrowy rozsądek i troska o nasze wspólne środowisko pozwoli na zachowanie tych drzew. Apeluję do burmistrza Arseniusza Finstera o zmianę projektu by zachować te piękne, miododajne lipy. Nasze miasto potrzebuje dużych drzew. Nie chcemy betonowych łąk w naszym mieście - cytuje słowa radnego portal chojnice.com.