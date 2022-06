Chłopiec zginął podczas zabawy w chowanego. Utknął między pralką i suszarką

Rodzina szukała go przez około pięć do dziesięciu minut. Kiedy go znaleźli, natychmiast zaczęli wykonywać reanimację - poinformowały lokalne media. Na miejsce wezwano ratowników medycznych. Niestety nie byli w stanie przywrócić chłopca do życia. Został przewieziony do miejscowego szpitala, gdzie uznano go za zmarłego.