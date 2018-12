Chiny: sąd zakazał sprzedaży telefonów iPhone

Firma Qualcomm oskarżyła firmę Apple o złamanie dwóch patentów. Sprawa trafiła do sądu w Chinach. Ten zakazał sprzedaży telefonów iPhone na terenie kraju.

Chiny: Apple przegrało proces. Sąd zakazał sprzedaży iPhone'ów.

Firma Qualcomm oskarżyła Apple o złamanie dwóch patentów. Jeden z nich dotyczy edycji i zmiany rozmiaru fotografii, a drugi – sposobu zarządzania aplikacjami przy pomocy ekranu dotykowego. Sprawa trafiła do sądu w Chinach, a ten przychylił się do opinii Qualcommu. Karą jest zakaz sprzedaży wielu modeli telefonów iPhone na terenie kraju. Będzie on dotyczył modeli 6S, 7, 7 plus, 8, 8 plus i X. Szczególnie dotkliwym ciosem jest zakaz sprzedaży modelu X, który cieszy się na chińskim rynku ogromną popularnością.