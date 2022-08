Chiny nie odpuszczają. 16 samolotów naruszyło umowną granicę z Tajwanem

We wtorek szef MSZ Tajwanu Joseph Wu powiedział na konferencji prasowej w Tajpej, że wizyta spikerki Pelosi była pretekstem do rozpoczęcia zakrojonych na szeroką skalę ćwiczeń wojskowych wokół Tajwanu, które były od dawna zaplanowane i mają na celu przygotowanie się Chin do inwazji na Tajwan. Wu wezwał również społeczność międzynarodową, aby wsparła ochronę pokoju i stabilności w regionie.