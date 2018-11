Chiny: Nastolatkowie zaprojektują broń ze sztuczną inteligencją. Rząd wybrał najzdolniejszych uczniów

Rząd Chin we współpracy z Pekińskim Instytutem Technologii (PIT) utworzył grupę najzdolniejszych uczniów, którzy będą pracować przy projektowaniu broni ze sztuczną inteligencją. Każdym będzie się opiekować po dwóch naukowców.

Chiny wybrały najbystrzejszych uczniów

Na decyzję części uczniów o dołączeniu do projektu mieli wpływ ich rodzice. Jeden z przyjętych nastolatków powiedział, że od dziecka interesował się bronią, a jego ojciec chciał, by pracował w przemyśle obronnym.

Chiny i wyścig zbrojeń z USA

Chiny i USA będą się ze sobą ścigać w badaniach nad bronią ze sztuczną inteligencją. PIT to największy chiński ośrodek rozwoju broni. Gazeta z Hongkongu "South China Morning Post" twierdzi, że instytut przywiązuje coraz większą wagę do opracowania technologii sztucznej inteligencji na użytek chińskiej armii.

Chiny: Świat zaniepokojony programem naukowym

Obawy o chiński program naukowy angażujący nastolatków mają m.in. pracownicy związani z ONZ. Eleonore Pauwels, nowojorska badaczka nowych technologii cybernetycznych, twierdzi, że program będzie szkodził chińskiej młodzieży. - To pierwszy na świecie program uniwersytecki opracowany po to, by w sposób agresywny i strategiczny zachęcać nowe pokolenie, by myślało, projektowało i używało sztucznej inteligencji do badań i zastosowań wojskowych - mówiła.