Chiny: Kanadyjczyk skazany na śmierć za przemyt narkotyków

Sąd w Chinach skazał Kanadyjczyka na karę śmierci za próbę przemytu narkotyków pięć lat temu. Sprawa była ponownie rozpatrywana - sędziowie uznali, że poprzedni wyrok był zbyt łagodny.

Chiny: Kanadyjczyk organizował przemyt narkotyków. Pierwszy wyrok zbyt łagodny

Kanadyjczyk Robert Lloyd Schellenberg miał być odpowiedzialny za próbę przemytu aż 222 kilogramów metamfetaminy z Chin do Australii w 2014 roku. W 2016 roku odbyła się pierwsza rozprawa sądowa w tej sprawie. Wtedy to oskarżony został skazany na karę 15 lat pozbawienia wolności. W grudniu minionego roku sąd w Chinach stwierdził, że tamten wyrok był zbyt łagodny i skazał go teraz na karę śmierci.