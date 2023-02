Chiny chcą pomóc Putinowi? "Biden wysłał Pekinowi wyraźny sygnał"

- To Ukraina będzie decydować o swoich losach. A Chinom nic do tego - mówi WP płk Maciej Matysiak, były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Jeśli Pekin rozważa dostawy broni dla Moskwy, co ujawnił sekretarz stanu USA Anthony Blinken, to amerykański przywódca Joe Biden wysłał Chińczykom jasny sygnał. Przestrzegł ich przed pomocą Putinowi.