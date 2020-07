Chiny. Chang Zheng 5. Wyruszyła pierwsza chińska bezzałogowa misja, której celem jest Mars

Chiny. Misja na Marsa

Chiny wyruszyły z pierwszą bezzałogową misją kosmiczną na Marsa. To pokazuje jakie ambicje ma Pekin w globalnym wyścigu kosmicznym. Największa chińska rakieta - Chang Zheng 5 - ze statkiem kosmicznym wystartowała z kosmodromu na wyspie Hajnaj o godzinie 12:41 czasu miejscowego.

Jak podała państwowa agencja prasowa Xinhua, misja nazwana została Tianwen-1, co nawiązuje do starożytnego wiersza "Pytania do niebios". Statek kosmiczny ma dotrzeć na Marsa w lutym 2021 roku. W ramach misji planowane jest wejście na orbitę, lądowanie oraz wypuszczenie na powierzchnie Marsa łazika badawczego. Ten ma tam przebywać przez około trzy miesiące i prowadzić badania powierzchni Marsa.