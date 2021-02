Chiński Nowy Rok. Kupujemy na potęgę talizmany szczęścia

Rok Metalowego Bawołu to według chińskiej astrologii księżycowej, trzydziesty ósmy rok, siedemdziesiątego dziewiątego cyklu. Ma być to rok lepszy od poprzedniego, co nie znaczy, że łatwy i przyjemny. Bawół naprawia i odbudowuje to, co jego poprzednik – Szczur zniszczył. Według wydawanego co rok "Krótkiego podręcznika astrologii chińskiej" autorstwa Jacka Kryga będzie to czas optymistyczny dla rodziny i tradycyjnych wartości ale też pełen problemów z Ziemią: trzęsień ziemi, obsunięć czy zawaleń budynków.