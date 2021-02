Chiński Nowy Rok 2021 będzie Rokiem Bawoła. Co to oznacza?

Chiński Nowy Rok 2021. Kiedy się rozpoczyna? I ile potrwa?

To święto ruchome. Początek nowego roku w Chinach wyznacza kalendarz księżycowy. Data nie jest stała, ponieważ uzależniona jest od drugiego nowiu Księżyca po przesileniu zimowym. Znane są jedynie ogólne ramy, tzn. że Chiński Nowy Rok zawsze ma miejsce między 21 stycznia a 21 lutego. W tym roku będzie to 12 lutego. Co ciekawe, jest on też często określany jako Święto Wiosny, ponieważ ta już niebawem ma nastąpić.