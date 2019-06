Chełmża. Kobieta była więziona, bita i gwałcona. Zatrzymano podejrzanego

Policja zatrzymała mężczyznę, który jest podejrzewany o uprowadzenie kobiety, pobicie oraz gwałt. 31-letni Michał K. trafił do aresztu.

Koszmar w Chełmży. W sobotę do szpitala trafiła tam pobita kobieta w bardzo ciężkim stanie. Miała obrażenia nerek i głowy. Była w stanie zagrożenia życia.

Do szpitala przywiozła ją karetka pogotowia.

Policja wytypowała jako podejrzanego i poszukiwała 31-letniego Michała K. To on miał uprowadzić kobietę, a potem więzić ją o wykorzystywać.

Jak się dowiedziała Wirtualna Polska, w niedzielę ok. 10 rano policja zatrzymała podejrzanego w mieszkaniu w Chełmży. To mieszkaniec tego miasta. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jest to wałśnie 31-latek.