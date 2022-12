Chcieli poprawić bezpieczeństwo. Zamurowali drzwi i okna kamienic

Radny PiS z Lęborka apelował do władz miasta o montaż barierek przy jezdni na ulicy Grunwaldzkiej, by poprawić bezpieczeństwo dzieci. W tym miejscu doszło wcześniej do potrącenia, gdy dziecko wybiegło na ulicę z klatki schodowej. Magistrat zareagował inaczej. Zamurowano drzwi i okna.