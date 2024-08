Chciał zabić Trumpa. Został zatrzymany po obławie

Sam Trump podczas czwartkowego wystąpienia w hrabstwie Cochise, wypowiadał się o swojej rywalce Kamali Harris jako o winnej wpuszczania nielegalnych imigrantów do USA. Zapytany o to, czy wiedział o poszukiwaniach 66-latka, przekazał: - Nie, nie słyszałem o tym, ale nie jestem tym zaskoczony - mówił, wskazując jako powód fakt, że "chce robić rzeczy, które są bardzo złe dla złych ludzi".

To nie pierwsza groźba pod adresem kandydatów na prezydenta w ostatnim czasie. Na początku sierpnia 66-letni mężczyzna z Wirginii został aresztowany pod zarzutem grożenia śmiercią wiceprezydent Harris i innym urzędnikom państwowym.

Nieznana korespondencja przed zamachem na Trumpa. "To będzie cyrk"

Nieznana korespondencja przed zamachem na Trumpa. "To będzie cyrk"

Z kolei w lipcu podczas wiecu wyborczego w Butler w Pensylwanii doszło do próby zamachu na Donalda Trumpa. Sprawca został zastrzelony przez Secret Service. Dochodzenie w sprawie zdarzenia prowadzi FBI.

Pod koniec sierpnia wydano oświadczenie, że "to, co trafiło byłego prezydenta Trumpa w ucho, to pocisk, cały lub rozdrobniony na mniejsze kawałki, wystrzelony z karabinu zmarłego". Trump oświadczył wówczas, że "przyjął kulę za demokrację".