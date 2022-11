Chciał rozpalić w piecu. Znaleziono jego nadpalone zwłoki

W domu doszło do wybuchu

Tej tragedii prawdopodobnie można było uniknąć. Ofiara próbowała rozpalić w piecu, używając do tego substancji łatwopalnej, której zastosowanie doprowadziło do wybuchu. Około godziny 15:30 miejscowa straż pożarna otrzymała wezwanie do domu położonego przy ulicy 28 grudnia w Gnieźnie. Po przybyciu na miejsce strażacy znaleźli nadpalone ciało mężczyzny, który rozpalał w piecu substancją, która nie została jeszcze zidentyfikowana. To właśnie ona doprowadziła do wybuchu, w wyniku którego ofiara zginęła na miejscu. Dokładne okoliczności tego tragicznego wydarzenia nadal są wyjaśniane.