Chcesz kupić nowe mieszkanie? Murapol zaprasza na Ogólnopolski Dzień Otwarty

GK Murapol w czerwcu przygotowała dla swoich klientów 299 mieszkań objętych promocją "Atrakcyjne inwestycje to MUROWANE INWESTYCJE” . Średnia kwota rabatu na lokale z tej puli przekracza aż 47 tys. zł. Dzięki temu można spełnić marzenie o własnym mieszkaniu i jednocześnie zadbać o swoje finanse. Dla szukających atrakcyjnego sposobu na ulokowanie środków w nieruchomości, to z kolei warta rozważenia okazja inwestycyjna.

Przyjdź na Ogólnopolski Dzień Otwarty

Opcja smart home premium i miejsca parkingowe w cenie wybranych mieszkań

W ramach trwającej do końca czerwca promocji „Atrakcyjne inwestycje to MUROWANE INWESTYCJE” część mieszkań z puli dewelopera posiada miejsce parkingowe w cenie. Oprócz tego wybrane mieszkania wyposażone są w pakiet antysmogowy, który zapewnia czyste powietrze w mieszkaniu. Z kolei dostępny wraz z zakupem wybranych lokali smart home w wersji premium to szereg innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które realnie przekładają się na oszczędności - mogą wynosić one nawet 23% w skali roku.