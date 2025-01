"Chce więcej pieniędzy". Wipler komentuje start Brauna

- Protokół 1 proc. został odpalony, ale nie dla Sławomira Mentzena, tylko dla Grzegorza Brauna. Jeszcze kilka tygodni temu Grzegorz, zapytany o start, odpowiedział, że źle mu życzą ci, którzy go wypychają do tego wyścigu, bo chcą, żeby skakał na główkę do basenu, w którym może nie być wody. Powiem tak: ja jestem Mentzen team i nie trzymam kciuków za to, żeby w basenie, do którego skacze Grzegorz Braun, było więcej niż 1 proc. wody - powiedział Wipler.