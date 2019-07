Chcą powołać drugi blok koalicyjny na lewicy. "Czarzasty z nas zakpił"

Na lewicy powstanie drugi blok pod nazwą Zjednoczona Lewica - informuje w rozmowie z wpolityce.pl jeden z działaczy. Podkreśla, że współpracy chcą Socjaldemokracja Polska, Unia Pracy, Wolność i Równość oraz Twój Ruch.

Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna i Lewica Razem wystartują wspólnie w jesiennych wyborach parlamentarnych. Robert Biedroń, Włodzimierz Czarzasty i Adrian Zandberg zapowiedzieli to w piątek na konferencji prasowej. - Dogadaliśmy się po to, by wygrać z PiS. Chcemy przedstawić wizję lewicową Polkom i Polakom - mówił Włodzimierz Czarzasty (lider SLD).