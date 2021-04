Chaos wokół szczepień. Poseł PiS: system jest skomplikowany

- System rejestracji jest skomplikowany, bo można zarejestrować się internetowo, telefonicznie albo osobiście. Ale nie róbmy z tego awantury, bo zawsze kilkadziesiąt osób będzie niezdecydowanych (na szczepienie - red.). Wszystko można traktować spiskową teorią dziejów, na pograniczu fake newsa, ale to była usterka - mówił wiceszef sejmowej komisji zdrowia.

Polityk bronił także pełnomocnika rządu ds. szczepień Michała Dworczyka. - Nie żądajmy jego głowy za coś , na co nie miał wpływu (...). Bo nie nastąpił żaden armagedon , sam przechodziłem koło poradni osiedlowej. I nie było ani kolejek, ani dezinformacji. System gdzieś się tam zaklinował, ale teraz kanały komunikacyjne mamy drożne - przekonywał Piecha.

Chaos wokół szczepień. Piecha: awarie zdarzały się też w Pentagonie

Choć w czwartek w wielu miejscach Polski przez kilka godzin system był sparaliżowany - oprócz zapisów na szczepienia nie można było zarejestrować się do Portalu Pacjenta, pobrać e-skierowań i recept. Dodatkowo przez kilkadziesiąt minut nie można było wykonywać niektórych szczepień, ponieważ i to wymagało dostępu do internetowych portali.