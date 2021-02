Cezary Tomczyk gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? W niedzielnym wydaniu "Wiadomości" TVP poświęciła ponad 6 minut na chwalenie się sukcesami, które udało się osiągnąć stacji w ciągu 5 lat. W tym czasie tematowi WOŚP poświęcono całe 17 sekund. Połączono go ze Strajkiem Kobiet i określono jako "festiwal absurdów i hipokryzji". Jak można wytłumaczyć niechęć do tego charytatywnego zrywu?