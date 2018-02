Cenzura w radiowej Trójce? "Propisowska propaganda"

Dziennikarze Programu Trzeciego Polskiego Radia skarżą się na działania kierownictwa stacji. Pracownicy twierdzą, że przełożeni narzucają im opowiadanie się po stronie PiS, ingerują w materiały, a także narzucają, jakich gości mają zapraszać do programów.

Tego, aby dziennikarze przygotowywali audycje zgodne z poleceniami kierownictwa mają pilnować wicedyrektorzy Trójki Tomasz Kowalczewski oraz Łukasz Kurtz-Królikiewicz. Drugi z nich jest nazywany przez pracowników rozgłośni "Egzekutorem", gdyż to właśnie on przeprowadza rozmowy dyscyplinarne z podwładnymi. Jak twierdzą dziennikarze, w czasie Kutz-Królikiewicz tłumaczy jaka jest teza i jak należy ją udowodnić.

- To normalne łamanie kręgosłupów i sprowadzanie radiowych reporterów do statywów. Wszyscy wiedzą, że zawsze musi być komentarz korzystny dla PiS. Jeśli ktoś się stawia, to słyszy, że materiał idzie do kosza, program się nie ukaże i że ma szukać innej pracy - mówi "Gazecie Wyborczej" jeden z pracowników Trójki.