Ceny prądu w Polsce ponownie zamrożone. To jednak wciąż tylko działanie doraźne

Podobnie jak dotychczas ceny zostaną zamrożone tylko do określonego poziomu zużycia, a ustalone limity – w związku ze skróceniem do 6 miesięcy obowiązywania preferowanych stawek – zostały obniżone o połowę. Co to oznacza w praktyce? Dla większości gospodarstw domowych nowe limity wyniosłą 1500 kWh, dla gospodarstw domowych z osobą z niepełnosprawnościami 1800 kWh, a dla rolników oraz rodzin z Kartą Dużej Rodziny – 2000 kWh.