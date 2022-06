Ceny benzyny mogą wpłynąć na wakacyjne plany. Na nic obietnice prezesa Obajtka

- Gwałtownie spada wartość złotówki, a to znów wpływać będzie na kolejne skoki. Tymczasem trzeba cieszyć się, że utrzymują się ceny benzyny z zeszłego tygodnia, ale za to oleju napędowego rosną. Na czas wakacji trzeba się przygotować na ceny oscylujące w granicach 8 złotych. Przypuszczać można, że pod koniec lata nastąpi większa stabilizacja, ale na napiętym rynku trudno o pewniki. Jeśli nadal będzie szansa na tankowanie za 8 złotych za litr, to będzie dobra informacja - podsumowuje Urszula Cieślak.