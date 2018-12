Cejrowski ostro odpowiada TVP. "Nie chodziło o flagę"

Wojciech Cejrowski nie pokaże się na antenie TVP do końca roku. Tak zdecydowały władze stacji. Podróżnik na Facebooku opublikował ostry komentarz. Jego zdaniem "wyleciał za krytykę Jarosława Kaczyńskiego w sprawie aborcji". - Kto ja jestem, że wy mnie chcecie zawieszać. Ja jestem wasz pracownik? - pyta ironicznie Cejrowski.



Wojciech Cejrowski zwrócił się bezpośrednio do dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Jarosława Olechowskiego, który podjął decyzję o zawieszeniu i do Jacka Kurskiego, który ją poparł.

Zaznaczył, że im bardziej tłumaczą oni, że chodzi o spalenie flagi, tym bardziej on w to nie wierzy. Jego zdaniem powód był zupełnie inny. - Chodzi o to, że powiedziałem "krew na rękach Jarosława", bo Jarosław ze swoją partią obiecywał "Stop aborcji", a teraz PiS sabotuje projekt "Zatrzymaj aborcję". Flaga była dwa tygodnie wcześniej przy marszu niepodległości i nagle teraz się obudzili? Myślę, że nie - powiedział.

- Kto ja jestem, że wy mnie chcecie zawieszać? Ja jestem wasz pracownik? Ja jestem gościem programu i panowie mnie teraz zawieszają, żebym poszedł do kąta i przemyślał swoje poglądy? A jak zacznę mieć zgodne poglądy z waszymi, to będę znowu gościem? Co to w ogóle jest za koncepcja? Gości do telewizji zaprasza się różnych, żeby prezentowane były na antenie publicznej telewizji różnorakie poglądy, a nie tylko zgodne z waszą linią programową - przekonuje Cejrowski.