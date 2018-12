Cejrowski zawieszony w TVP Info. Kurski komentuje decyzję

- Rozumiem zawieszenie Cejrowskiego. W telewizji polskiej musimy prezentować polską rację stanu - tak prezes TVP Jacek Kurski skomentował decyzję o zawieszeniu współpracy z Wojciechem Cejrowskim. Poszło o spalenie flagi UE podczas programu na antenie TVP Info.

Według niego, ten incydent pokazuje "klimat hejtu stworzony wokół TVP". - Jako prezes TVP nie pozwolę by telewizja wpisywała się w zachowania, które mają znamiona antypolskiej prowokacji. Marzeniem wrogów naszej ojczyzny, którzy przyprawiają Polsce skrajnie nieprawdziwą gębę propagowania faszyzmu czy skłonności do Polexitu jest zobaczenie na ekranie telewizji publicznej właśnie takich tandetnych happeningów , które potwierdzałyby oszczerstwa wobec Polski jak palenie flagi Unii Europejskiej. Dopóki będę prezesem TVP - Telewizja nie będzie spełniać marzeń wrogów Polski - obiecał Jacek Kurski.

Jednocześnie zaznaczył, że nie wie, czy Wojciech Cejrowski wróci do "Minęła 20". - To, czy wróci do telewizji publicznej zależy tylko od niego i od tego czy zrozumie, że w telewizji polskiej musimy prezentować polską rację stanu - dodał Kurski.

Co dalej z Cejrowskim?

Wcześniej podpalił na antenie TVP Info flagę Unii Europejskiej, nawiązując do wydarzeń z niedawnego Marszu Niepodległości. - Nawet flagę amerykańską bądź polską można spalić. To jest własność, to jest przedmiot. Flaga UE jest jak flaga McDonald'S - ocenił. - To jest kawałek papieru, to jest moja własność i mogę z nią robić co mi się żywnie podoba w mojej kajucie - dodał wówczas Cejrowski.