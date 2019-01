CBA odpowiada na zarzuty o poszukiwaniu "haków" na Wojtunika. "To pomówienia"

Były komendant główny Policji Zbigniew Maj twierdzi, że agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego usiłowali zdobyć kompromitujące informacje na temat Pawła Wojtunika. - Jest to próba zdyskredytowania wizerunku i dobrego imienia CBA - komentują przedstawiciele służby.

Maj powiedział w rozmowie z onet.pl, że podczas zatrzymania go przez agentów CBA 16 maja ubiegłego roku, jeden z wysokich oficerów delegatury CBA w Gdańsku miał go nakłaniać do podania informacji, które mogłyby skompromitować Pawła Wojtunika, szefa tej instytucji w latach 2009-2015.