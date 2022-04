Carla Del Ponte wzywa do aresztowania Władimira Putina

Carla Del Ponte to szwajcarska prawniczka, która od 1999 do 2003 roku pełniła funkcję głównego prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy. Od 1999 do 2007 roku była także głównym prokuratorem Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii. To właśnie ona oskarżała byłego prezydenta Jugosławii Slobodana Miloszevicza o popełnienie zbrodni wojennych przeciwko ludzkości.