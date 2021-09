Caritas wyłudził 11 mln dotacji. Teraz musi zapłacić gigantyczną karę

Ale to nie wszystko. Płocki Caritas ma też zapłacić odsetki naliczane od marca 2013 roku. Z obliczeń OKO.press wynika, że może chodzić nawet o blisko 8 mln zł. Łącznie daje to więc kwotę 19 mln złotych. Aby pokryć tę sumę niewykluczone, że Płocka Caritas będzie zmuszony do wyprzedaży części swojego majątku.