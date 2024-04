"Cały się trząsł". Dramatyczna relacja synka zamordowanego Polaka

- On cały się trząsł, nie mógł do siebie dojść - mówi babcia chłopca, syna zastrzelonego w Szwecji Polaka. Tragedia wydarzyła się na oczach dziecka. Wirtualna Polska dotarła do relacji, którą 12-latek przedstawił rodzinie. Bliscy zamordowanego Polaka skarżą się na brak pomocy ze strony szwedzkich służb.