Bytom: Odnaleziono zwłoki 32-latka. Aresztowano dwóch podejrzanych

Policja w Bytomiu zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych w sprawie morderstwa 32-latka. Zwłoki mężczyzny odnaleziono w mieszkaniu przy ul. Wyczółkowskiego. Obydwaj podejrzani znajdowali się pod wpływem alkoholu.

Bytomska policja otrzymała informacje, że w mieszkaniu przy ul. Wyczółkowskiego znajdują się zwłoki mężczyzny. Na miejscu policja potwierdziła odnalezienie ciała należącego do 32-latka. Zawierało ono liczne rany kłute.

W mieszkaniu doszło do zatrzymania dwóch mężczyzn w wieku 44 i 50 lat. W ich organizmach wykryto od 1 do 1,5 promila alkoholu. Obydwaj mieszkańcy Bytomia trafili do policyjnego aresztu.