Bytom: Mężczyzna ukradł artykuły spożywcze warte 45 zł. Grozi mu 10 lat więzienia

33-letni mężczyzna ukradł ze sklepu w Bytomiu artykuły spożywcze o wartości około 45 złotych. Złodziej został złapany przez pracowników. Grozi mu 10 lat pozbawienia wolności.



Próbę kradzieży zauważył pracownik ochrony, który chciał przeszkodzić złodziejowi w popełnieniu przestępstwa. 33-latek zaatakował ochroniarza uderzając go w twarz. Dzięki pomocy pozostałego personelu sklepu, udało się ująć mężczyznę, po czym wezwano policję. Złodziej trafił do policyjnego aresztu i usłyszał zarzuty. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.